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Antalya'dan "nitelikli turizm" atağı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu:- "Antalya ve Türk turizmi, mutlaka nitelikli turizme geçmeli. Türkiye, tecrübesiyle, sektördeki insan gücüyle nitelikli turizme çok kolaylıkla geçebilecek potansiyele sahip" - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı:- "Türkiye'deki turistlerin kişi başı harcama oranı 640 dolar. Dünya ortalaması ise bin dolar seviyesinde. Bu seviyeye ulaşmamız gerekiyor"- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin:- "Rus turiste biraz daha Antalya'nın kültürünü, sanatını, mutfağını, değişik kültürlerini tanıtmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz"

14 Mart 2019 Perşembe 10:55
Antalya'dan "nitelikli turizm" atağı

MOSKOVA (AA) - EMRE GÜRKAN ABAY - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin nitelikli turizme yönelmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye, tecrübesiyle, sektördeki insan gücüyle nitelikli turizme çok kolaylıkla geçebilecek potansiyele sahip." dedi.

Karaloğlu, Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın; doğal güzellikleri, uygun iklimi, tesisler ve hizmet kalitesiyle "Türkiye'nin turizm başkenti" olduğunu vurguladı.

Karaloğlu, "Antalya, hem Türkiye'nin turizm başkenti hem Akdeniz'de hem de dünyada çok bilinen bir turizm destinasyonuna dönüştü." dedi.

Rusya'da faaliyet gösteren Türk tur operatörlerinin önemine işaret eden Karaloğlu, "Rusya pazarında 2016'da yaşanan büyük kırılmadan sonra 2 yılda bu kadar hızlı dönüş yaşandıysa, bunda Rusya'daki Türk tur operatörlerinin büyük katkıları var. Aynı durumu, Alman pazarında yerli tur operatörü kalmadığı için yaşayamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkenin Rusya olduğunu hatırlatan Karaloğlu, "2019'da da Rusya pazarında yine yüzde 10 civarında pozitif büyüme bekliyoruz. Antalya'ya gelen Rus turist sayısında ise 2018'i de geride bırakarak, 5 milyon turist sayısını geçerek bu yıl da yeni bir rekor kıracağız." diye konuştu.

Karaloğlu, Türkiye ve Antalya için nitelikli turizmin önemini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Antalya ve Türk turizmi, mutlaka nitelikli turizme geçmeli. Nitelikli turizme geçmek için de nitelikli işler yapmanız gerekir. Hem tesis olarak hem sunduğunuz ürün ve hizmet olarak... Aslında Türkiye, nitelikli turizme çok kolaylıkla geçebilecek bir ülke. Artık turizmi biliyoruz. Sektörde çalışan çok nitelikli bir insan kaynağımız var. Nitelikli turizmi hep beraber Türkiye'de başarabiliriz."


- "Özellikle Rusya pazarı için önceliklerimizden birisi gelirlerimizi artırmak"


Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Rusya'nın, Türkiye ve özellikle de Antalya için en önemli iki kaynak pazardan biri olduğuna işaret etti.

Geçen yıl Antalya'yı 5 milyona yakın Rus turistin ziyaret ettiğini bildiren Yağcı, "Bu sene ise özellikle Rusya pazarı için önceliklerimizden birisi gelirlerimizi artırmak. Kişi başı turizm gelirlerini bu pazarda artırmamız lazım." dedi.

Rus turist sayısında yaşanan artışın, gelirlere de yansıması gerektiğini belirten Yağcı, "Son verilere göre, Türkiye'deki turistlerin kişi başı harcama oranı 640 dolar. Dünya ortalaması ise bin dolar seviyesinde. Bu seviyeye ulaşmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bunun için harcama kapasitesi yüksek turizm gruplarını Türkiye’ye çekmek gerektiğine işaret eden Yağcı, "Turizm teşvikleri ve pazar çeşitliliği çok önemli. Bu yönde çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları da yaparken bizim için Rusya, İngiltere ve Almanya gibi önemli kaynak pazarlardaki turist sayısı seviyelerini de korumamız önemli." diye konuştu.


- "Antalya'ya gelen turistin 3'te biri Rus"


Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ise Antalya için önceliğin Rusya pazarı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Turist ziyaretleri açısından daha önce Almanya ve Rusya aynı sayılardaydı ancak geçen yıl yaşanan çok ciddi artışla Rusya, Antalya’nın en önemli pazarı oldu. Neredeyse bize gelen turistin 3'te biri Rusya'dan geliyor. Geçen yıl ulaştığımız rakamlara bu sene de rahatlıkla ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bunu yaparken, biz Antalya'nın turizm çeşitliliğini de artırmaya çalışıyoruz. Rus turiste biraz daha Antalya'nın kültürünü, sanatını, mutfağını, değişik kültürlerini tanıtmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz."

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:55
  1. Akdeniz
  2. Antalya
  3. Rusya
  4. tatil
  5. Turizm

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