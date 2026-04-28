Antalya’dan kalkan uçakta yolcular birbirine girdi: Alana polis çağıran pilot acil iniş yaptı!
Antalya-Londra seferini yapan bir uçaktaki bazı yolcular, uçuş esnasında sorun çıkardı. İçerisinde kavga çıkan uçak Bulgaristan’ın Sofya Havalimanı’na acil iniş yaparken pilotun, "Polis ve ambulans istiyoruz. Uçağa mümkün oldukça çabuk gelin" sözleri kayıtlara geçti.
Jet2 Havayolları’na ait uçak Londra Gatwick seferini yapmak üzere dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Kalkıştan bir süre sonra uçakta bulunan bazı yolcular sorun çıkarmaya başladı. Kavga çıkması üzerine kabin ekibi durumu pilota bildirdi. Uçak Bulgaristan Hava Sahası üzerinde seyrettiği sırada uçağın pilotu Sofya Havalimanı Hava Trafik Kontrolörüyle irtibata geçerek acil durumu ekiplere bildirdi.
ACİL POLİS VE AMBULANS İSTEDİ
O anlar kule pilot konuşmalarınca kayıt altına alındı. Pilotun, "Polis ve ambulans istiyoruz. Uçağa mümkün oldukça çabuk gelin. Yetkililer gelene kadar yolculardan koltukta oturmasını isteyeceğiz" sözleri kayıtlara yansıdı.
Daha önce de aynı havayolu şirketine ait Antalya-Manchester seferini yapan uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Brüksel Havalimanı’na acil iniş yapmıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 yolcu, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edilmişti.
Ekonomi
Gündem
