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Antalya'dan çıkıp Polonya'ya ihraç ediliyor

Alanya'da bu yıl hasadı yapılan ilk avokadolar, Polonya'ya ihraç edildi. Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, "İlk etapta deneme amaçlı 5 bin avokadoyu Polonya'ya gönderdik. Elimizde yeterli ürün olduğu zaman Polonya'ya 90 bin avokado daha göndereceğiz" açıklamasında bulundu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 19:45
Antalya'dan çıkıp Polonya'ya ihraç ediliyor

Antalya'nın Alanya ilçesinden Polonya'ya avokado ihracatı gerçekleştirildi. Turizmin yanı sıra tarım sektöründe de Antalya'nın önemli ilçelerinden olan Alanya'da üretilen avokadolar Ukrayna, Romanya, Rusya, Gürcistan ve İran'ın ardından Polonya'ya ihraç edilmeye başlandı.

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasadını yaptıkları "erkenci" denilen avokado türünün ilk ihracatını gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye'de avokado üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin Alanya'da yapıldığına dikkati çeken Sevilgen, 40 bin hektar alanda 50 milyon adet avokado üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Avokado üretiminin son yıllarda istedikleri seviyede olmadığını vurgulayan Sevilgen, "erkenci" denilen avokado türünün hasadıyla birlikte yurt dışından taleplerin de gelmeye başladığını kaydetti.

Avokado ihracatında pazarı genişletmek istediklerini aktaran Sevilgen, "İlk etapta deneme amaçlı 5 bin avokadoyu Polonya'ya gönderdik. Elimizde yeterli ürün olduğu zaman Polonya'ya 90 bin avokado daha göndereceğiz. Normalde kasım ve aralık aylarında ihracat yapıyorduk ancak kaliteli ve iyi ürün olması nedeniyle avokado erken talep gördü." dedi.

Alanya'da yetiştirilen avokadonun lezzetinden dolayı tercih edildiğine işaret eden Sevilgen, en büyük sıkıntılarının ürün azlığı olduğunu ifade etti. İhracatı gerçekleştiren firmanın yetkilisi Erkan Keklik de Polonya'ya ilk kez avokado gönderdiklerini söyledi.

Avokadonun yeni bir ürün olması, ihracatının da yaygın olarak yapılamaması nedeniyle paketleme gibi konularda sıkıntılar yaşandığını belirten Keklik, bu sorunun çözüleceğine inandıklarını dile getirdi. İthalatı gerçekleştiren Polonyalı firmanın yetkilisi Mykola Auzing ise Türkiye'deki avokadoyu lezzetli ve kaliteli olduğu için tercih ettiklerini ve bu alışverişin ilerde daha da büyüyeceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 19:45
  1. Antalya
  2. avokado
  3. avokado ihracatı
  4. Alanya Avokado Üreticileri
  5. Alanya
  6. Polonya

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