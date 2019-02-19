0553 313 94 23

Antalya'dan 13 ülkeye direkt uçuş

Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Antalya'dan, aralarında Almanya, Rusya, Moskova, Suudi Arabistan'ın da bulunduğu 13 ülkeye haftada 41 sefer düzenlenecek- THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur:- "Geçmişte yazın uçardık, kışın seferlerimizi Rusya haricinde durdururduk, bu kez öyle yapmayacağız. Sizin de desteğinizle kışın da seferlerimize devam edeceğiz"

19 Şubat 2019 Salı 16:17
Antalya'dan 13 ülkeye direkt uçuş

ANTALYA (AA) - Turizmin başkenti Antalya'dan 13 ülkeye haftada 41 direkt sefer düzenleyecek Türk Hava Yolları (THY), artık kışın da uçuşlara devam edecek.

Akdeniz Turistik İşletmeciler Birliği (AKTOB) şubat ayı buluşmasına Vali Münir Karaloğlu, THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve turizmciler katıldı.

THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Olmuştur, burada yaptığı konuşmada, Antalya'nın gerek altyapı gerek hizmet kalitesi bakımından dünya standartlarının üzerinde olduğunu söyledi.

2019'da var olan doğrudan uçuş noktalarına yeni noktalar ilave ettiklerini aktaran Olmuştur, "Antalya'dan THY olarak 13 doğrudan dış hat noktasına haftada 41 seferimiz olacak. Azerbaycan, Lübnan ve Suudi Arabistan'da bir nokta için ilave uçuş koymak için görüşmelerimiz devam ediyor. Buraya ilave etmeyi düşünüyoruz. Geçmiş yıllarda Antalya'nın genel itibarıyla Batı Avrupa'dan turist çeken bir yapısı vardı. Biz körfez ülkelerinden ve Ortadoğu'dan da yüksek verimli turistlerin Antalya'ya gelebileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Tel Aviv yükselen bir pazar"

Ürdün'ün başkenti Amman'a haftada 3 karşılıklı sefer düzenleyeceklerini ve uçuşların 3 Haziran'da başlayacağına değinen Olmuştur, 120 ülkede pazarlama faaliyetleri olduğunu ifade etti.

Olmuştur, Berlin'e haftada iki karşılıklı sefere başlayacaklarını, Kuveyt'e de haftada 5 sefer düzenleneceğini kaydetti.

Londra'nın da en çok ziyaretçi gelen şehirler arasında yer aldığını vurgulayan Olmuştur, bu şehire 2 olan sefer sayısın 5 ila 7'ye çıkarmak istediklerini aktardı.

Olmuştur, "Geçmişte yazın uçardık, kışın seferlerimizi Rusya haricinde durdururduk, bu sefer öyle yapmayacağız. Sizin de desteğinizle kışın da seferlerimize devam edeceğiz. Bütün noktalarımızda değil ama Rusya, Moskova, Almanya'dan Berlin, Lüksemburg, Cidde seferlerimiz kışın da devam edecek. Tel Aviv yükselen bir pazar. Charter seferlerimiz de önemli. Geçen yıl 33 dış hat noktasından 4 bin 135 charter uçuş düzenlemişiz, 780 bin yolcu taşımız. Bu sene bu rakama yüzde 16 kapasite artışı koyacağız. 900 bin civarında yolcuyu charter seferleriyle getirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "THY elini taşın altına koyuyor"

Antalya Valisi Karaloğlu da sektörün yeni bir bakış açısıyla yoluna devam etmesinin önemli olduğunu söyledi. THY'nin Antalya'ya bakış açısını değiştirmesinin önemine işaret eden Karaloğlu, "THY bu sene önemli bir başlangıç yapıyor, elini taşın altına koyuyor. Bunları kalıcı hale getirmek bizlerin elinde." diye konuştu.

Bu yıl için büyük beklentileri olduğunu, yeni rekorlara ulaşmayı umduklarını anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"El birliğiyle çalışmamız lazım. Geçen sene Perge yılı ilan ettik, istediğimiz katkı sunulmadı. Bu yıl da Aspendos yılı ilan ettik. Herkesin gereken katkıyı sunmasını istiyoruz. Çünkü turizmde çeşitlilik açısından bunlar önemli. Deniz, kum, güneş üçgeninde çok iyiyiz ama doğa, tarih gibi destinasyonlarda da iyi olmamız gerekiyor."

AKTOB Başkanı Yağcı ise gelecek vizyonunun önemli olduğunu, geçen yıl Türkiye'yi 46 milyon yabancı turistin ziyaret ettiğini hatırlattı.

Turizmden elde edilen geliri yükseltmek istediklerini vurgulayan Yağcı, THY'nin direkt uçuşlarıyla turist sayısının artacağını sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:17
  1. AKTOB
  2. THY
  3. toplantı
  4. Turizm

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lise öğrencileri ‘Derin Uzay’ temasına uygun robotlarıyla Türkiye’de yarışacak
    1. Lise öğrencileri ‘Derin Uzay’ temasına..
    2. İnönü şantiyesi genişliyor
    3. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin kardeşi..
    4. Bulut’tan ‘VAR’ açıklaması
    5. Özel güvenlik görevlisinin evine..
    6. Başkan Günaydın 5 yıl görev yaptığı..
    7. Jandarmanın uyuşturucuyla mücadelesi..
    8. FETÖ'nün sözde "denetçisi" eski hakim..
    9. Kayserispor’da Atiker Konyaspor..
    10. "Bağdat yönetimi talep ederse Irak'tan..
    11. Sanatçı Emniyet Müdürü Sula;
    12. Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya..
    13. 500 tonluk kayanın altından 30 saat..
    14. Anadolu Motor Genel Müdürlüğü’ne..
    15. Tekvandoda milli görev
    16. Daday’da Seçim Güvenliği Toplantısı..
    17. Rize’de rehber öğretmen ve ASDEP..
    18. Vali Memiş Başkanlığı’nda ‘Tarım..
    19. SAÜ’de ’Yedi Renk Anadolu’ konseri..
    20. TBMM Genel Kurulu
    21. MHP Kastamonu İl Başkanlığı..
    22. İzmit’te çevre kirliliğine yer yok
    23. Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Tedavi..
    24. SUBÜ’ye yeni Tarım Bilimleri ve..
    25. Devlet desteğiyle kurdu! Şimdi ihracat..
    26. FETÖ’ye finansal destek veren iş..
    27. Arnavutköy'de ormanlık alanda ceset..
    28. Arnavutköy’de ormanlık alanda erkek..
    29. Kocaeli'de tribün liderinin silahlı..
    30. Bosna Hersek'te "terör şüphelisi"..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü