Antalya'dan 13 ülkeye direkt uçuş

ANTALYA (AA) - Turizmin başkenti Antalya'dan 13 ülkeye haftada 41 direkt sefer düzenleyecek Türk Hava Yolları (THY), artık kışın da uçuşlara devam edecek.

Akdeniz Turistik İşletmeciler Birliği (AKTOB) şubat ayı buluşmasına Vali Münir Karaloğlu, THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve turizmciler katıldı.

THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Olmuştur, burada yaptığı konuşmada, Antalya'nın gerek altyapı gerek hizmet kalitesi bakımından dünya standartlarının üzerinde olduğunu söyledi.

2019'da var olan doğrudan uçuş noktalarına yeni noktalar ilave ettiklerini aktaran Olmuştur, "Antalya'dan THY olarak 13 doğrudan dış hat noktasına haftada 41 seferimiz olacak. Azerbaycan, Lübnan ve Suudi Arabistan'da bir nokta için ilave uçuş koymak için görüşmelerimiz devam ediyor. Buraya ilave etmeyi düşünüyoruz. Geçmiş yıllarda Antalya'nın genel itibarıyla Batı Avrupa'dan turist çeken bir yapısı vardı. Biz körfez ülkelerinden ve Ortadoğu'dan da yüksek verimli turistlerin Antalya'ya gelebileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Tel Aviv yükselen bir pazar"

Ürdün'ün başkenti Amman'a haftada 3 karşılıklı sefer düzenleyeceklerini ve uçuşların 3 Haziran'da başlayacağına değinen Olmuştur, 120 ülkede pazarlama faaliyetleri olduğunu ifade etti.

Olmuştur, Berlin'e haftada iki karşılıklı sefere başlayacaklarını, Kuveyt'e de haftada 5 sefer düzenleneceğini kaydetti.

Londra'nın da en çok ziyaretçi gelen şehirler arasında yer aldığını vurgulayan Olmuştur, bu şehire 2 olan sefer sayısın 5 ila 7'ye çıkarmak istediklerini aktardı.

Olmuştur, "Geçmişte yazın uçardık, kışın seferlerimizi Rusya haricinde durdururduk, bu sefer öyle yapmayacağız. Sizin de desteğinizle kışın da seferlerimize devam edeceğiz. Bütün noktalarımızda değil ama Rusya, Moskova, Almanya'dan Berlin, Lüksemburg, Cidde seferlerimiz kışın da devam edecek. Tel Aviv yükselen bir pazar. Charter seferlerimiz de önemli. Geçen yıl 33 dış hat noktasından 4 bin 135 charter uçuş düzenlemişiz, 780 bin yolcu taşımız. Bu sene bu rakama yüzde 16 kapasite artışı koyacağız. 900 bin civarında yolcuyu charter seferleriyle getirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "THY elini taşın altına koyuyor"

Antalya Valisi Karaloğlu da sektörün yeni bir bakış açısıyla yoluna devam etmesinin önemli olduğunu söyledi. THY'nin Antalya'ya bakış açısını değiştirmesinin önemine işaret eden Karaloğlu, "THY bu sene önemli bir başlangıç yapıyor, elini taşın altına koyuyor. Bunları kalıcı hale getirmek bizlerin elinde." diye konuştu.

Bu yıl için büyük beklentileri olduğunu, yeni rekorlara ulaşmayı umduklarını anlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"El birliğiyle çalışmamız lazım. Geçen sene Perge yılı ilan ettik, istediğimiz katkı sunulmadı. Bu yıl da Aspendos yılı ilan ettik. Herkesin gereken katkıyı sunmasını istiyoruz. Çünkü turizmde çeşitlilik açısından bunlar önemli. Deniz, kum, güneş üçgeninde çok iyiyiz ama doğa, tarih gibi destinasyonlarda da iyi olmamız gerekiyor."



AKTOB Başkanı Yağcı ise gelecek vizyonunun önemli olduğunu, geçen yıl Türkiye'yi 46 milyon yabancı turistin ziyaret ettiğini hatırlattı.

Turizmden elde edilen geliri yükseltmek istediklerini vurgulayan Yağcı, THY'nin direkt uçuşlarıyla turist sayısının artacağını sözlerine ekledi.