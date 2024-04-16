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Gündem Antalya’daki teleferik kazası ile ilgili iş güvenliği uzmanından kritik sorular!
Gündem

Antalya’daki teleferik kazası ile ilgili iş güvenliği uzmanından kritik sorular!

Yeniakit Publisher
2024-04-16 23:59:00 - 2024-04-17 00:01:31
Antalya’daki teleferik kazası ile ilgili iş güvenliği uzmanından kritik sorular!

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasuh Boztepe, Antalya'da yaşanan teleferik kazasına ilişkin kamuoyuna önemli sorular yöneltti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı, onlarca kişinin neredeyse 24 saat havadaki kabinlerin içinde mahsur kaldığı teleferik kazasında aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de olduğu 5 kişi tutuklandı.

Antalya Tünektepe’deki Teleferik tesislerinde yaşanan kaza ile ilgili değerlendirmede bulunan A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasuh Boztepe, kamuoyuna ihmallere ilişkin bir dizi soru yöneltti.

Yangın veya doğal afet olaylarında önce yaralıların kurtarılması gerektiğini hatırlatan Boztepe, "Genel kural budur. Yangını söndürürsün, sonra yangını kimi çıkarttığına ve bir daha olmaması için ne yapılması gerektiğine bakarsın." dedi.

"Hala resmi kurumlarda 'İş Güvenliği Uzmanı' bulundurmak zorunlu değil, 2024 yılının sonuna ertelendi." ifadesini kullanan Boztepe, "Yani işin güvenli yapılmasını sağlayacak bir iş güvenliği uzmanı olmama olasılığı var mı? Tesislerde iş güvenliği uzmanı görevlendirilmiş miydi?" diye sordu.

Bu sorular cevaplanmalı!

Nasuh Boztepe, üzücü kazanın sorumlularının bulunması için kamuoyuna şu soruları yöneltti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İş kazalarının %98'ini önleyebilecek olarak kabul edilen risk analizini kim yaptı, imzaladı ve bulunan riskler nasıl elimine edildi? /ediliyor?

Teleferik hattında oluşabilecek acil durum planları yapıldı mı? Yapıldı ise kurtarma planları neydi?

Acil durumla ilgili tatbikatlar yapıldı mı? Düzenli olarak yapılıyor muydu? Havada kalabilecek kişilerin nasıl kurtarılması planlanmıştı?

Direk devrildi... Zeminde mi sorun vardı? Direklerde korozyon var mıydı? Direkler kontrol edildi mi? Periyodik kontroller ve bakımlar gerçekten mi yapıldı, yoksa sadece kâğıt üstünde kontrol listelerine tık mı atıldı?

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