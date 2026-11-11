Antalya’daki dev zirvede Rum liderine şok: Karşılama alanından ayrıldı, ekrana dev Türk bayrağı yansıtıldı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya’da düzenlenen BM İklim Değişikliği Zirvesi COP31 Liderler Zirvesi’nde, diplomatik dengeleri sarsan tarihi anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderlerini tek tek ağırlarken sıra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis’e geldiğinde karşılama alanını terk etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'i karşılamadı. Hristodulidis, Erdoğan'ın karşılama noktasından ayrılması için kapıda bekletilirken bu sırada ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı. Yaşananlara tepki gösteren Rum lider, durumu Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e şikayet etti.
Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken bir diplomatik gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan dünya liderlerini tek tek karşılarken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in gelişi sırasında karşılama alanından ayrıldı.
EKRANLARA TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI
Hristodulidis, Erdoğan'ın karşılama noktasından ayrılması için bir süre kapıda bekletildi. Bu sırada zirve alanındaki ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı. Erdoğan'ın alandan ayrılmasının ardından Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı. Rum liderin karşılama alanından ayrılmasının ardından Erdoğan, diğer ülke liderlerini karşılamaya devam etti.
ERDOĞAN'I VON DER LEYEN'E ŞİKAYET ETTİ
Yaşananların ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşen Hristodulidis, Erdoğan'ın kendisini karşılamamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Rum liderin zirvede yaşananları von der Leyen'e şikayet etmesi de dikkat çekti.
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