Antalya'da zorunluluğa rağmen maske takmamakta direnenler kameraya yansıdı

ANTALYA (AA) - Antalya'da vatandaşların büyük bölümü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki maske takma zorunluluğuna uysa da bu kurala hala direnenlerin olduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı genelgesince ülke genelinde meskenler hariç tüm alanlarda maske takmanın zorunlu olmasıyla kentin en işlek caddelerinden Kazım Özalp Caddesi'nde bulunan çoğu vatandaş, sorumluluk bilinciyle maske takmaya özen gösteriyor.

Buna rağmen sayıları az da olsa bazı vatandaşlar, maskelerini ya çenelerinin altında tutuyor ya da kollarına takmaya devam ediyor.

Maske takmayanlar ya unuttuğunu ya da zorunluluktan haberinin olmadığını savundu.

Maske takanlardan Emine Yılmaz, tedbirler kapsamında dışarıya çıktığında maskesini taktığını belirterek, "Özellikle kapalı mekanlarda herkes mutlaka maske takmalı." dedi.

Konyaaltı Sahili'nde güneşlenenlerin sosyal mesafe kuralına uymalarına rağmen maske takmadıkları görüldü.

Sahilde güneşlenenlerden Aytekin Özdemir, "Sosyal mesafeyi koruyoruz. Sahilde maske takmak sıcaktan dolayı zor ama mecbursa da takacağız." diye konuştu.



