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Antalya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu!

Manavgat ilçesinde günlük işlerde çalışan Selami Biricik (60), Side Antik Kenti'ne giden caddedeki tarihi kalıntıların olduğu boş arazide ölü olarak bulundu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:15
Antalya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Side Antik Kenti'ne giden ve çevresinde bazı kalıntıların bulunduğu Side Caddesi kenarında, birinin ağaç altında hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada erkek cesedinin, Selami Biricik'e ait olduğu tespit edildi. Biricik'in, bir süre önce Side'ye geldiği ve günlük işlerde çalıştığı belirtildi.

Selami Biricik'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:15
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