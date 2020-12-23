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Aktüel Antalya'da yasa dışı bahis ve terör örgütü propagandası operasyonunda 8 kişi yakalandı
Aktüel

Antalya'da yasa dışı bahis ve terör örgütü propagandası operasyonunda 8 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:15:56 -
Antalya'da yasa dışı bahis ve terör örgütü propagandası operasyonunda 8 kişi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da sosyal medyadan yasa dışı bahis oynama ve terör örgütü propagandası iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internetten yasa dışı bahis oynatıldığı ve terör örgütü propagandası yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Manavgat ilçesindeki Hisar, Sanayi, Örnek ve Yukarı Hisar mahallelerinde yasa dışı bahis oynatılan adreslere operasyon düzenlendi.

Yasa dışı bahis oynayan ve oynattığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla da 2 zanlı yakalandı.

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