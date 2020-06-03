  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da yaralı kediye doku ve kemik nakli yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 18:47:30 -
Antalya'da yaralı kediye doku ve kemik nakli yapıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da yaralı halde bulunan kediye doku ve kemik nakli yapıldı.

Muğla'da, turizmci Hatice Özen sokakta gördüğü "smokin" cinsi kedinin sol ayağının kırık ve enfeksiyonlu olduğunu gördü. Muğla'daki bir veterinerlik kliniğinde tedavi edilen kedinin sağlığına kavuşması için ameliyat olması gerektiğini öğrenen Özen, "Muğla" adını verdiği kediyi de yanına alarak memleketi Antalya'ya geldi.

Özen'in kentteki bir hayvan hastanesinde tedavi ettirdiği kediye doku ve kemik nakli yapıldı. Kedi, nakillerin ardından sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren hayvan hastanesinin sahibi veteriner Filiz Göktaş, kedinin ayağındaki enfeksiyonu 1,5 aylık tedaviden sonra giderdiklerini belirtti.

Enfeksiyon tedavisinin ardından doku nakli yaptıklarını anlatan Göktaş, "Doku naklinin ardından kemik kırığını da giderdik. Ön sağ ayağından alınan 2 santimlik kemiği yaralı olan sağ arka ayağına naklettim. Ameliyatların ardından yaralı ayağı tamamen iyileşti. Artık sahiplenilmeye hazır." dedi.

Göktaş, hayvan hastanesinde bakılan kedinin isteyen bir hayvansevere sahiplendirileceğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı