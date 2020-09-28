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Aktüel Antalya'da yangın çıkan ormanlık alanda ceset bulundu
Aktüel

Antalya'da yangın çıkan ormanlık alanda ceset bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:19:14 -
Antalya'da yangın çıkan ormanlık alanda ceset bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yangın çıkan ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Düzlerçamı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yanan bölgede inceleme yapan ekipler, kısmen yanmış erkek cesedi görünce durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


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