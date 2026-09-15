Antalya'da yaklaşık 1,5 milyon TL'lik döviz ve ziyneti almaya gelen şüpheli tutuklandı

Antalya'da telefonda kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir şahıs, vatandaşa adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söyleyerek yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını elden almak istedi. Döviz ve ziynetleri teslim almaya geldiği sırada polisi fark edip kaçan H.Ç. isimli şüpheli, kısa sürede yakalandı ve tutuklandı.

Olay, M.A. isimli vatandaşın Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne başvurmasıyla ortaya çıktı. M.A., telefonda kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir şahsın aradığını, mesajlaşma uygulaması üzerinden bir kimlik belgesi gönderdiğini ve adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söyleyerek kendisini baskı altına aldığını anlattı.

İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, vatandaşı şüpheliyle telefonda görüştürmeye devam ettirdi. Eşyaları elden almaya gelen H.Ç., polisi fark edince kaçmaya başladı. Ekipler şüpheliyi çok geçmeden yakalayıp gözaltına aldı; adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.