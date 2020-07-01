  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da yakıt deposunda esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 13:34:44 -
Antalya'da yakıt deposunda esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir otomobilin yakıt deposunda 6 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte bir otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce, Çamlık mevkisinde durdurulan araçta narkotik köpeğiyle arama yapıldı.

Köpeğin tepki verdiği yakıt deposunda poşetlere sarılı 6 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü H.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Manavgat ilçesinde içinde 1120 adet uyuşturucu hapın bulunduğu kargo paketini almaya gelen U.T. de sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı