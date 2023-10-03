Antalya'da 'Yağma Hasan'ın böreği’ Altın portakallık yolsuzluk

Yerel seçimler öncesi kurulan kirli ittifak sonucu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve koltuğa oturur oturmaz yeğeni Cemil Böcek’i daire başkanı olarak atayarak belediyeyi “Böcek”lerin basmasına sebep olan Muhittin Böcek’in skandalları bitmek bilmiyor. Son olarak FETÖ terör örgütünün propagandasını içeren “Kanun Hükmü” adlı skandal belgeseli sahiplenerek şimşekleri üzerine çeken CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, göreve geldiği 4 yılda aynı firmaya hem de muhammen bedelin üstünde seri şekilde 765 milyon liralık ballı ihaleler pasladığı ortaya çıktı.

Belediyede Başkan peşkeşi

Her konuşmasında şeffaflıktan ve liyakatten dem vuran Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’li belediyelerde yolsuzluk ve adrese teslim ihale rezaletleri ayyuka çıkarken, bir skandal da Antalya’da patlak verdi. Son olarak FETÖ terör örgütünün propagandasını içeren “Kanun Hükmü” adlı rezil belgeseli sahiplenerek kamuoyunun tepkisini üzerine çeken CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, aynı firmaya seri şekilde toplamda 765 milyon liralık ballı ihaleler pasladığı ortaya çıktı.

Göreve geldiği 4 yılda Aydoğanlar Otomotiv A.Ş. adlı firmaya ikisi akaryakıt alımı, 8’i araç kiralama ihalesi olmak üzere 10 adet ihale veren CHP’li Böcek’in, bazı ihaleleri yaklaşık bedelin çok üstünde vererek kamu zararına sebep olduğu öğrenildi. CHP’li yönetimin indirim yapmak yerine adeta açık artırmaya çıkmasının faturası, sadece iki ihalede belediyeye yaklaşık 40 milyon liraya mal oldu.

Başka firma mı kalmadı

Geçmişte “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yargılanan ve bir dönem kamu ihalelerine girmekten men edilen Refik Aydoğan yönetimindeki Aydoğanlar Otomotiv A.Ş.’nin CHP’li Böcek başkanlığındaki Antalya Büyükşehir Belediyesinden kaptığı ihaleler şöyle:

CHP’li Böcek’e bağlı Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğünce 17 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen ‘Araç Kiralanması İşi” ihalesinin yaklaşık maliyeti 115 milyon 63 bin 7 lira olarak hesaplanmasına rağmen, CHP’li yönetim ihaleyi 34 milyon fazla ödeyerek 149 milyon 493 bin liraya Aydoğanlar Otomotiv A.Ş.’ye pasladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Belediye iştiraki Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünce 19 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘Araç Kiralanması İşi’ ihalesinin muhammen bedeli 55 milyon 607 bin 275 Türk lirası olarak hesaplamasına rağmen, CHP’li yönetim bu ihaleyi de indirim yapmak yerine Altın Portakallık bir bindirimle 61 milyon 997 400 liraya peşkeş çekti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 9 Mayıs 2023’te düzenlenen “Dökme Akaryakıt Alımı” ihalesi yine 124 milyon 431 bin 520 liraya aynı firmaya verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, 1 Aralık 2022’de yapılan ‘2023 Yılı Araç Kiralama Hizmet Alımı’ ihalesi, 72 milyon 330 bin 300 TL’ye söz konusu firmaya gitti.

CHP’li Böcek sorumluluğundaki Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, ertesi gün 2 Aralık 2022’de yapılan ‘2023 yılı Akaryakıt Alımı’ ihalesi bu kez 55 milyon 958 bin 940 TL’ye Aydoğanlar Otomotiv’e teslim edildi.

Araç kiralamaya afet maddesi

Belediye iştiraki Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünce 27 Ocak 2022’de gerçekleştirilen 23 milyon 160 bin 900 liralık ‘Araç Kiralama İşi’ ihalesi ise doğal afetler, salgın hastalık ve savaş durumunda kamu kurumlarına diledikleri firmalara ihale verme olanağı sağlayan 21/B maddesi işletilerek adrese teslim şekilde Aydoğanlar Otomotiv’e paslandı.

Yine Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünce 5 Ağustos 2019’da düzenlenen 8 milyon 500 bin 788 liralık araç kiralama ihalesini ise yine söz konusu firma kaptı.

Göstermelik ihaleler aynı adrese

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 14 Aralık 2021’de 28 milyon 627 bin 80 lira bedelle yapılan “araç kiralama” ihalesi ile 3 Aralık 2020’de düzenlenen 20 milyon 341 bin 836 TL’lik ve 5 Aralık 2019’da gerçekleştirilen 14 milyon 37 bin 912 liralık benzer ihaleler de Aydoğanlar Otomotive verildi. Aralarında kamu kurumlarına diledikleri firmalara ihale verme olanağı sağlayan 21/B maddesinin de işletildiği göstermelik ihalelerin hep aynı adrese gitmesi CHP’li Muhittin Böcek Başkanlığındaki Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki rant düzenini bir kez daha gözler önüne serdi.