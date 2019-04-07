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Antalya'da vatandaş denize akın etti

Antalya'da kentte hava sıcaklığı yüksek olunca, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, denize akın etti.

07 Nisan 2019 Pazar 13:44
Antalya'da vatandaş denize akın etti

Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 21, deniz suyu sıcaklığı 18 derece, nem oranı ise yüzde 57 ölçüldü.

Nisanda sıcak havayı değerlendirmek isteyenler, Konyaaltı Sahili'nde denize girdi.

Bazı kent sakinleri, sahilde aileleriyle deniz manzarası seyretti, yürüyüş yapıp bisiklete bindi.

Denize giren Nadir Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da dünkü yağışlı havanın bugün yerini güneşe bıraktığını belirterek, "Su serin ama çok rahatlatıcı. Bu yaşta insanı dipdiri yapıyor. Bu yıl hemen hemen her ay denize girdim. Antalya'yı çok seviyorum." dedi.

Şerife Emen ise oğluyla güneşli havada güzel bir gün geçirdiklerini, denize henüz girmeye başlamadıklarını, bunun için haziranı beklediklerini ifade etti.

Bilgi Üke de sıcak havayı görünce köpeğini gezdirmek için sahile geldiğini, hafta içindeki iş stresini deniz kenarında atmaya çalıştığını söyledi.

Üke, herkesi Antalya'nın güzelliklerini görmeye beklediklerini dile getirdi.

Antalya'da hafta boyunca güneşli havanın etkili olması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 13:44
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