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Yerel

Antalya'da uyuşturucuyu iç çamaşırına saklayan kişi enselendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iç çamaşırına uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı.

2019-10-30 16:43:00 -
Antalya'da uyuşturucuyu iç çamaşırına saklayan kişi enselendi

Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Polis ekipleri, araçta ve içerisindeki A.A ile M.A.T'nin üzerinde arama yaptı.

Şüphelilerden A.A'nın iç çamaşırına saklanmış 2 paket halinde 30 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 925 liraya da el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

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