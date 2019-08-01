Antalya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ürdün uyruklu iki şüpheliden biri tutuklandı.01 Ağustos 2019 Perşembe 17:00
Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Ürdün vatandaşı iki zanlıdan biri tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlattığı çalışma kapsamında, Ürdünlü Salam A'yı Konaklı Yeni Mahallesi'ndeki,Mohammad A'yı da Tosmur Mahallesi'ndeki adreslerinde gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Salam A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Mohammad A. ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresine teslim edildi.
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