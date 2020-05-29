Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Sorgun Bulvarı'nda durumundan şüphelenilen M.V. ve M.E'nin üst aramasında bir miktar esrar, metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin, uyuşturucuyu satın aldığı belirtilen H.D, H.E. ve Ş.Ö'nün üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada 5 bin 570 lira, ruhsatsız tabanca ve bir miktar metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan 5 kişinin işlemleri sürüyor.