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Aktüel

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-07-15 15:09:01 -
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, belirlenen şüpheliler bir süre takibe alındı. Toplanan delillerin ardından hareket geçen ekipler, şüphelilerin kaldığı otel odasında yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda İ.Y, S.A, H.S, Y.S, H.S. ve M.T. gözaltına alındı. Şüphelilerden İ.Y. ve S.A. jandarmadaki işlemlerin ardından salıverildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adliyeye bahçesinde zanlıların yakınları arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Zanlılardan birinin annesi Filiz K, oğlunu uyuşturucuya alıştırdığını öne sürdüğü kişiye tepki gösterdi.



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