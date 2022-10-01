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Yerel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Yerel

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 11:33:00 -
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı ilçesinde M.Y. ve C.T'nin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda 13 kilo 800 gram skunk, 26 kök skunk bitkisi ile 6 ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.

 

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