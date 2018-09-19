Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltında

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.

10 UYARICI HAP DA BULUNDU

Ekiplerin yaptığı aramada aracın dışına atıldığı belirlenen ve şeffaf poşete sarılı eroin maddesi ile aracın torpido gözünde 10 uyarıcı hap ele geçirildi.

Araçta bulunan Z.C.Ç, T.K, E.Ş, T.Y. ve B.S. şüpheli gözaltına alınarak, emniyette götürüldü.