Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltında
Manavgat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.19 Eylül 2018 Çarşamba 08:02
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.
10 UYARICI HAP DA BULUNDU
Ekiplerin yaptığı aramada aracın dışına atıldığı belirlenen ve şeffaf poşete sarılı eroin maddesi ile aracın torpido gözünde 10 uyarıcı hap ele geçirildi.
Araçta bulunan Z.C.Ç, T.K, E.Ş, T.Y. ve B.S. şüpheli gözaltına alınarak, emniyette götürüldü.
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