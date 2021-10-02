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Yerel Antalya'da uyuşturucu operasyonu!
Yerel

Antalya'da uyuşturucu operasyonu!

Antalya'nın Manavgat'ta uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 15:35:00 -
Antalya'da uyuşturucu operasyonu!

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışma sonucunda, Sarılar Mahallesi'nde F.Ş'ye ait evde narkotik köpeğiyle arama gerçekleştirdi.

Aramada, 8 gram metamfetamin, 6 gram skunk, 2 tabanca, av tüfeği ve 28 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bu arada, evdeki F.F. de hırsızlık ve suç üstlenme suçlarından arandığı belirlenerek gözaltına alındı.

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