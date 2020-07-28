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Aktüel

Antalya'da Ukraynalı turist otel odasında ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-28 15:35:09 -
Antalya'da Ukraynalı turist otel odasında ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen Ukraynalı turist kaldığı otelin odasında ölü bulundu.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Ukraynalı Halyna Protsyk (61), eşi tarafından odada hareketsiz bulundu.

Otel çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Protsyk'in öldüğü belirlendi.

Protsyk'nin yüksek tansiyon hastası olduğu öğrenildi.

Ukraynalı turistin cenazesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


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