Antalya'da uçak düştü! Can kaybı var Antalya'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kum mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu eğitim uçağı düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ayrıntılar Geliyor...

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