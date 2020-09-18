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Aktüel Antalya'da turistleri taşıyan tur minibüsü devrildi: 6 yaralı
Aktüel

Antalya'da turistleri taşıyan tur minibüsü devrildi: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 20:29:35 -
Antalya'da turistleri taşıyan tur minibüsü devrildi: 6 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde turistleri taşıyan tur minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Süleyman Bodur (59) yönetimindeki 07 AHF 250 plakalı tur minibüsü, İncekum Mahallesi'nde devrildi.

Kazada, araçta bulunan Rus turistlerden Larisa Motova, Petr Motova, Evgeniy Romanova, Tatyana Romanova, Lidia Fedukva, Nikita Fedukova hafif yaralandı.

Ambulanslarla Manavgat ve Alanya ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.


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