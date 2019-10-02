Antalya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'da traktörün devrilmesi sonucu baba yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı.02 Ekim 2019 Çarşamba 15:18
Cafer Akman'ın (68) kullandığı traktör, Serik ilçesi Akçapınar Mahallesi'nde devrildi.
Kazada Akman, olay yerinde hayatını kaybetti, traktördeki oğlu Şaban Akman (38) yaralandı.
Yaralı Akman, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Cafer Akman'ın cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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