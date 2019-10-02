Antalya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Antalya'da traktörün devrilmesi sonucu baba yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı.

Cafer Akman'ın (68) kullandığı traktör, Serik ilçesi Akçapınar Mahallesi'nde devrildi. Kazada Akman, olay yerinde hayatını kaybetti, traktördeki oğlu Şaban Akman (38) yaralandı. Yaralı Akman, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cafer Akman'ın cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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