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Antalya'da trafik kazası! Lüks araç perte çıktı, 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 18:01
Antalya'da trafik kazası! Lüks araç perte çıktı, 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat- Akseki karayolunun Murtiçi mevkisinde meydana gelen kazada Manavgat'tan Akseki yönüne giden Necati Öztekin'in (69) kullandığı 42 AAY 998 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Ali Türkmen (26) yönetimindeki 42 FMB 13 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Münadiye Dindar (77), Mustafa Dindar (77), Mehmet Ali Türkmen, Semanur Soydemir (26) ve Eslem Türkmen (4) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülürken, aracın ön koltuğunda sıkışan Mustafa Dindar ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı. Mustafa Dindar da ambulansla hastaneye götürüldü.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 18:01
  1. Antalya
  2. Akseki
  3. Trafik kazası
  4. yaralılar var

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