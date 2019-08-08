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Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:07
Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre Kumluca Göksü Mahallesi, Obalar kavşağında E.İ (36) kontrolündeki 07 AGG 394 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü E.İ. ve yanında bulunan arkadaşı Engin Çoban (30) ağır yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yoldan geçen vatandaşlar tarafından yapılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Engin Çoban’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.


Otomobil sürücüsü ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerine polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Engin Çoban’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kumluca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:07
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