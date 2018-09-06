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Antalya’da trafik kazası: 1 kişi öldü

Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

06 Eylül 2018 Perşembe 11:02
Antalya’da trafik kazası: 1 kişi öldü

Kaza, Kum Mahallesi Palmiye Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Dağ’ın (28) kullandığı 48 GM 055 plakalı özel otomobil yol kenarında park halinde olan 07 ABY 754 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybedilip demir bariyerleri aşarak Gavur Deresi’ne düştü.

Kazayı gören vatandaşlar 112 acil kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri şoför Ömer Dağ’ın kaza esnasında otomobilin altında kalmak kaydıyla hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer Dağ’ın cenazesi Kumluca Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 11:02
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