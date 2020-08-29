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Aktüel Antalya'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza
Aktüel

Antalya'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza

Yeniakit Publisher
2020-08-29 12:08:45 -
Antalya'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza

ANTALYA (AA) - Antalya'da, trafikte seyrederken motosikletiyle akrobasi yapan ve bu anları sosyal medyadan paylaşan kişiye, polis ekiplerince 3 bin 137 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bir kişinin motosikletle akrobatik hareketler yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

Görüntülerdeki kişinin İ.B. olduğunu belirleyen ekipler, sürücüye "plakanın farklı okunmasını sağlayacak şekilde değişiklik yaptığı, ehliyetsiz araç kullandığı, kask takmadığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü" gerekçesiyle 3 bin 137 lira para cezası uyguladı.

Sürücü hakkında, ilgili yasanın "Araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü kapsamında adli işlem başlatıldı.

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