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Yerel Antalya'da "torbacı" operasyonu: 72 şüpheli yakalandı
Yerel

Antalya'da "torbacı" operasyonu: 72 şüpheli yakalandı

Antalya'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 72 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 14:50:00 -
Antalya'da "torbacı" operasyonu: 72 şüpheli yakalandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 10 kilo 74 gram metamfetamin, 1 kilo 279 gram esrar, 2 bin 276 uyuşturucu hap, 144 sentetik ecza malzemesi ve 127 gram eroin ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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