Antalya'da talihsiz kaza! Alman turist aracın altında kaldı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolcu minibüsünün yol vermesiyle yaya geçidinden geçmeye çalışan Alman turistin ayağı, sol şeritten gelen otomobilin altında kaldı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı.

Kaza; Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İmam Hatip Lisesi istikametinden Sarı Köprü yönüne seyir halinde olan Alihan E.’nin kullandığı 07 GZH 10 plakalı otomobil, Kapalı Çarşı girişindeki yaya geçidine geldiği sırada, yolun karşısına geçmekte olan Almanya vatandaşı Rothkehı E’nin ayağını ezerek geçti Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı turist, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; Alman turistin eşiyle birlikte yaya geçidinde beklediği, bu sırada sağ şeritteki bir yolcu minibüsünün durarak turiste yol verdiği görülüyor. Minibüsün önünden geçerek karşıya ilerleyen turistin, sol şeritten hızla gelen otomobilin durmayarak geçtiğini ve ayağının üzerinden geçtiği anlar görüntülere yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

