Antalya'da sörf keyfi

ANTALYA (AA) - Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sporcu yüksek dalgaları fırsat bilerek sörf yaptı.

İlçe Meteoroloji İstasyonu Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Alanya'da dalga yüksekliği 3 metreyi buldu.

Yüksek dalgaları fırsat bilen yaklaşık 30 sörfçü, Keykubat Plajı'nda sörf tahtalarıyla kendilerini dalgalara bıraktı.

Sörfçülerden Mehmet Özgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, cuma gününden itibaren başlayan dalgaları fırsat bildiklerini söyledi.

Sabah 08.00'den beri denizde olduklarını belirten Özgen, "Bugün 30'a yakın sörfçü arkadaşla sörf yapmanın keyfini çıkardık. Alanya bu konuda cennet sayılır. Deniz suyu sıcaklığı 20 derece civarında. Neredeyse su dışarıdan daha sıcak." ifadelerini kullandı.

Kar sporları ile uğraştığını dile getiren Babür Vatansever ise Antalya'nın dağlarında kayak yapmayı beklerken Alanya'da gördüğü yüksek dalgaları sörf yaparak değerlendirdiğini belirtti.

Muğla'dan geldiğini ifade eden Vatansever, "Güzel bir gün. Çoğu insan bunun sadece Amerika'da okyanus ülkelerinde olduğunu zannediyor. Akdeniz'de çıkan fırtınalardan sonra burada da çok güzel dalgaları yakalıyoruz. Biz de buranın tadını çıkarma fırsatı buluyoruz." diye konuştu.





