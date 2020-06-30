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Aktüel

Antalya'da soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 00:48:04 -
Antalya'da soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yukarı Kocayatak Mahallesi'ndeki bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 18 itfaiye aracı, Serik Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz ve Serik Belediyesine ait iki su tankeri ile müdahale edildi.

İki saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip soğuk hava deposunda bulunan meyve ve sebzeler ile boş plastik kasalar tamamen yandı.

Depoda kullanılmak üzere hazır bulundurulan 1 tonluk mazot ise itfaiye tarafından vidanjör aracına çekilerek boşaltıldı.

İtfaiyenin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.


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