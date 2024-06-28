Antalya’da site kullanım alanı tartışması kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı

Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi'nde baba ve oğul oldukları öğrenilen H.P. ve H.P. ile Mehmet Taşer, Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz arasında sitenin kullanım alanı sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Taşer, kardeşi H.T. (36) ve A.S. (41) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Taşer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, baba ve oğlunu gözaltına aldı. Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.