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Yerel Antalya'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
Yerel

Antalya'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2024-03-01 16:05:00 -
Antalya'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın polis ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fırat Müjde idaresindeki 34 FPS 488 plakalı otomobilin, Serik-Belek turizm yolu Eminceler mevkisinde seyir halindeyken motor kısmı alev aldı.

Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti.

Alevlere ilk müdahale o sırada yoldan geçen trafik polis ekibince yangın tüpüyle yapıldı.

Polislerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü.

Ön kısmında hasar oluşan otomobil kullanılamaz hale geldi.
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