Antalya’da Serik'te trafik kazası: Karşıya geçmek isterken...
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı yayanın hayatını kaybettiği öğrenildi.25 Eylül 2018 Salı 22:31
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sebahattin E. idaresindeki 07 HAB 31 plakalı otomobil, Serik ilçesi D-400 karayolu Çandır Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Şaban Büyükkara'ya (65) çarptı.
Büyükkara olay yerinde hayatını kaybetti.
Savcı ve polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Büyükkara'nın cesedi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü Sebahattin E. polis tarafından gözaltına alındı.
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