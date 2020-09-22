Antalya'da şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Habip Çelik'in (62) kullandığı çakıllı kum yüklü traktör, Kuzdere Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 7 metre derinliğindeki şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalarak yaşamını yitirdiği belirlenen Çelik'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.