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Aktüel Antalya'da şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Aktüel

Antalya'da şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-22 21:39:43 -
Antalya'da şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Habip Çelik'in (62) kullandığı çakıllı kum yüklü traktör, Kuzdere Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 7 metre derinliğindeki şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalarak yaşamını yitirdiği belirlenen Çelik'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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