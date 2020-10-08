  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da sahte içki operasyonunda bir zanlı tutuklandı
Aktüel

Antalya'da sahte içki operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:02:08 -
Antalya'da sahte içki operasyonunda bir zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte içki operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışı ve yapımına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kızlarpınarı Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, 50 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan aromalar, 6 şişe anason, 38 litre sahte içki ile alkol ölçüm derecesi ve dolum aparatı ele geçirildi.

Operasyonda, M.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Futbolcu Emre Can Türkçe konuşmaya erindi
Spor

Futbolcu Emre Can Türkçe konuşmaya erindi

Almanya - Türkiye maçı sonunda, Almanya Milli Takım formasını giyen Emre Can, Türkçe sorulan soruya Almanca cevap vererek tepki çekti...
Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...
Siyaset

Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CNN Türk canlı yayınında konuştu: "Ermenistan muhtelif ülkelerden Dağlık Karabağ'a terörist getirdi. ..
Bala Hatun'un çocuğu var mı?
Medya

Bala Hatun'un çocuğu var mı?

Bala Hatun'un çocuğu kim? Kuruluş Osman dizisinin ikinci sezonu büyük bir heyecanla başladı. Dizide Bala Hatun ile Hazal Hatun arasında geçe..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay