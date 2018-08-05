Antalya'da sahibinden satılık uçak! İlanı gören şaşıp kalıyor

Antalya’da 14 yıldır dekor işleriyle uğraşan 47 yaşındaki Ayşegül Köse, bir firmanın isteği üzerine 11 metre uzunluğunda, 6 metre kanat genişliğinde uçağı 8 kişilik ekiple 1,5 ayda tamamladı. Uçak yapımında strafor üzerine kaplama, epoksiden, polyester gibi birçok malzeme kullanıldı. İnsan sağlığına zararlı olmayan maddeden üretilen uçak, yaklaşık 80 bin liraya mal oldu. Alıcı firma birçok kez bahaneler ileri sürerek uçağı teslim almayınca Köse firmayla yaptığı anlaşmayı sonlandırdı. Köse, uçağı maliyet fiyatına satışa çıkardı.

Oyuncak yapan bir firmanın isteği üzerine uçağı tasarladıklarını söyleyen Ayşegül Köse, “Görsellerini getirdiler, uygulamayı biz yaptık. Ama her teslimatta firma ile sorun yaşadık. Bu uçak üzerinde ciddi bir zaman ve maddiyat harcadık. 4 kez teslim aşamasına geldim ama her defasında ürünü almamak için bir bahane buldular. Bir sürü bahane buldular. Ne yapmak istediklerini anlayamadım. Bende artık vazgeçmek zorunda kaldım” dedi.

Uçağın geniş bir alanda yapılması nedeniyle zaman zaman çevresinden şikayetler aldığını dile getiren Köse, “Denetlemeye tabi tutulduk, iş yerim mühürlendi. Uçak nedeniyle iş yerini başka bir noktaya taşıdım. Bu sıkıntıyı da yaşayınca firmanın isteklerini geri çevirdim ve uçağı onlara satmaktan vazgeçtim. Önce sekiz, sonra beş kişilik ekip çalıştı. Bunların hepsi bir maliyetti. Başka bir firmaya satmaya karar verdim” diye konuştu.

"NORMAL BİR UÇAK YAPTIK"

Uçağı başka bir firmaya satmaya karar verdiğini anlatan Köse, “Alıcılar acente, havalimanlarından biri olabilir. Totem ve reklam amaçlı kullanılabilir. Bilet satış gişesi olabilir. Bozulacak bir malzeme değil. Fiber kaplı, içinde bir insan bile rahatlıkla gezebiliyor. 1,5 metre yüksekliği, 11 metre uzunluğu, 8,5 metre kanat açıklığı var. Buraya normal bir uçak modelini yaptık” dedi.

Türkiye’de bu tarz uçak yapan tek firmanın kendileri olduğunu öne süren Köse, “Takdir edilmesi gerekirken edilmedik. 70-80 bin liraya bize maliyeti oldu. Kar amacı gütmüyorum. Biran önce sahibini bulsun, emanet bir arsada duruyor. Sahibinden satılık uçak” dedi.