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Aktüel

Antalya’da ruhsatsız silah ticareti operasyonu

Antalya ’da ruhsatsız tabanca getirip piyasaya sürerek silah ticareti yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 06:31:32 -
Antalya’da ruhsatsız silah ticareti operasyonu

Antalya ’da ruhsatsız tabanca getirip piyasaya sürerek silah ticareti yapan 3 kişi gözaltına alındı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan iki farklı operasyonda ruhsatsız tabanca getirip piyasaya sürerek silah ticareti yapan 3 kişi gözaltına alındı. Toplam 5 adet farklı model ve çapta tabanca, bu tabancalara ait şarjör, 11 adet tabanca mermisi, 1 adet katlanabilir dipçikli otomatik yivsiz av tüfeği ve 2 adet av fişeği ele geçirildi, dijital materyallere el konuldu.


Konuyla ilgili gözaltına alanın H.Ş., S.M. ve M.K. hakkında “6136 Sayılı Kaçakçılık Kanunu’na Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.

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