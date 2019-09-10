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Antalya’da ruhsat olmadan silah tamir yeri açılmayacak

10 Kasım 2019 tarihinde silah tamir yeri açma sınavı yapılacak.

10 Eylül 2019 Salı 17:44
Antalya’da ruhsat olmadan silah tamir yeri açılmayacak

10 Kasım 2019 tarihinde silah tamir yeri açma sınavı yapılacak.


Silah tamir yer açma amacıyla 10 Kasım 2019 günü yazılı sınav, 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında ise uygulama sınavı yapılacak. Sınava girmek için başvuru İl Emniyet Müdürlüğüne yapılacak olup, son başvuru 25 Ekim 2019 günü olarak belirlendi. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular bir sonraki sınav döneminde değerlendirilecek. Sınava katılmak için ilk defa müracaat edecek adayların, silah taşımasında, bulundurmasında sakınca olmadığına dair tam teşekkülü devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu, öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi, 2 adet renkli ve yeni çektirilmiş vesikalık fotoğraf ile başvuru yapmaları gerektiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:44
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