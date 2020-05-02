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Aktüel

Antalya'da polisin uyarısına rağmen parkta oturan gençlere para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-02 22:11:40 -
Antalya'da polisin uyarısına rağmen parkta oturan gençlere para cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polisin uyarılarına rağmen parkta oturmaya devam eden 3 kişiye 9 bin 546 lira ceza kesildi.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri bir parkta gördükleri 3 genci evlerine gitmeleri yönünde uyardı.

Bölgeye ikinci kez gelen ekipler, gençlerin parkta oturmaya devam etmesi üzerine cezai işlem uyguladı.

Ekipler, kimlik bilgilerini aldıkları gençlere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 182'şer lira ceza kesti.


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