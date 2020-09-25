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Aktüel Antalya'da panelvan devrildi: 6 yaralı
Aktüel

Antalya'da panelvan devrildi: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 21:06:35 -
Antalya'da panelvan devrildi: 6 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

İrfan Güngör (61) idaresindeki 07 AIM 072 plakalı panelvan, Hasdere Mahallesi Pınaralanı mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile beraberindeki Alime Uysal (61), Yıldız Güngör (33), Günay Güngör (51), Mehtap (31) ile Ali Efe Değirmenci (6) araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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