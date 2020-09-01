  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da otomobiller çarpıştı 4 kişi yaralandı
Aktüel

Antalya'da otomobiller çarpıştı 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 17:33:23 -
Antalya'da otomobiller çarpıştı 4 kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erdem Güzel'in kullandığı 07 EZ 837 plakalı otomobil, Manavgat- Akseki Karayolu Hacıobası mevkisinde, karşı yönden gelen Necla Ağaoğlu yönetimindeki 06 JN 413 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Güzel ile otomobilde bulunan aynı aileden Osman, Havva ve Elif Güzel yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur

Haddini aşan İsrail basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi halde sonunun Muamme..
Bakan Koca resmen duyurdu! 'İkinci piki yaşıyoruz' deyip vakaların patladığı 10 ili açıkladı
Korona Virüs

Bakan Koca resmen duyurdu! 'İkinci piki yaşıyoruz' deyip vakaların patladığı 10 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetesi Ahmet Hakan’a verdiği röportajda son günlerde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın nedeni ola..
Yunanistan’ın yeni provokasyonunu açıklayan Pekin: Türkiye acilen…
Gündem

Yunanistan’ın yeni provokasyonunu açıklayan Pekin: Türkiye acilen…

Genelkurmay İstihbarat Daire Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hukuka dayalı faaliyetleri karşısında birçok provo..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı