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Aktüel

Antalya'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-11 21:04:33 -
Antalya'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Murat Kanbur idaresindeki 34 FYU 38 plakalı otomobil, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat Kayar'a (42) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Kayar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aracıyla kaçan sürücü Kanbur, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, Düdenbaşı Mahallesi 2362 sokakta yakalandı.


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