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Aktüel

Antalya’da otomobil ve kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Korkuteli ilçesinde karayolda otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:13:16 -
Antalya’da otomobil ve kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Korkuteli ilçesinde karayolda otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Bayatbademleri Mahallesi Korkuteli - Antalya Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. yönetimindeki 07 CFP 80 plakalı otomobil, Korkuteli’nden Antalya’ya doğru seyir halinde giden ve hatalı sollama yapan C.K. idaresindeki 51 HH 863 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kazada sürücü G.A., araç içerisinde bulunan B.A ve S.Ç. yaralandı.


Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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