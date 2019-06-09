0553 313 94 23

Antalya'da otomobil savcıya çarptı!

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Savcı Aladdin Demir hastaneye kaldırıldı.

09 Haziran 2019 Pazar 14:24
Antalya'da otomobil savcıya çarptı!

Antalya’da gerçekleşen kazada yaralanan Antalya Adliyesinde görevli Savcı Aladdin Demir hastaneye kaldırıldı.

S.Ö'nün kullandığı 07 YEZ 97 plakalı otomobil, Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Antalya Adliyesinde görevli Savcı Aladdin Demir'e (49) çarptı.

Yaralanan savcı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Demir'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kazanın ardından kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.   

Hastaneye gelerek savcının sağlık durumu hakkında bilgi alan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demir'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Başsavcı İnal, "Kaza alkollü bir sürücünün savcımıza çarpması sonucu meydana geldi. Savcımızın hayati bir tehlikesi yok ama belinde sıkıntı yaşıyor." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 14:24
  1. Antalya
  2. kaza
  3. savcı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi
    1. Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi
    2. Gözüne diken batan kaplumbağayı..
    3. Serinlemek için suya girmişti, cesedi..
    4. İzmir’de şehide son görev
    5. Sıcaktan bunalan çocuklar Anzele..
    6. Bu gelenek yıllardır devam ediyor
    7. Lastiği patlayan araç önce takla attı..
    8. Kolpaçino filmi oyuncusu hayatını..
    9. (Özel) Kula’nın tarihine ışık tutmaya..
    10. Spot piyasada elektrik fiyatları
    11. Basit donut yapımı | Donutun püf..
    12. Antalya'da otomobil savcıya çarptı!
    13. İstanbul Havalimanı’nda bayram..
    14. Kayseri’yi serinleten yağmur
    15. Karşıya geçerken otomobilin çarptığı..
    16. Kepez’den 8 bin 148 öğrenciye göz..
    17. Binali Yıldırım’a sürpriz çağrı!..
    18. Dağ bisikleti: Downhill Avrupa..
    19. "Önceliğim Giresunspor"
    20. Türk Kızılay ile “Hilâl olsun Ağrı”
    21. Küçükelmalı köyünde yol çilesi
    22. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    23. Başkan Altay Milli Takımı ve..
    24. Çorum’da köy yangını: 7 ev kül oldu
    25. Gül ve Davutoğlu'na yakın ekipten..
    26. Otomobille motosikletli kurye..
    27. Odun yığınları ile birlikte yanarak..
    28. Engelli vatandaşın komşusu tarafından..
    29. Şahinbey zabıta ekipleri, bayramda da..
    30. Kahtalı’dan Kale’ye ziyaret
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler