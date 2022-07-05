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Gündem Antalya'da orman yangını
Gündem

Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın nedeniyle, teleferik seferlerinin de durdurulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 18:11:00 -
Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tünektepe Teleferik Tesisleri'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 5 helikopter ve 4 uçak ile helikopterden 7 arazöz ile de karadan müdahale ediliyor.

Yangın nedeniyle, teleferik seferlerinin de durdurulduğu bildirildi.

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