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Antalya’da oltaya takılan vantuz balığı şaşkınlığı

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde amatör bir balıkçının oltasında genelde okyanusta yaşayan vantuz balığı takıldı.

14 Haziran 2019 Cuma 16:01
Antalya’da oltaya takılan vantuz balığı şaşkınlığı

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde amatör bir balıkçının oltasında genelde okyanusta yaşayan vantuz balığı takıldı.


Liman Mahallesi’nde yalayan amatör balıkçı, evli ve iki çocuk babası Mahir Güler, sabah saatlerinde Konyaaltı Sahili’ne kıyıdan attığı oltaya 56 santimetre uzunluğunda vantuz balığı yakalandı. Oltaya nadir takılan balık görenleri şaşkınlığa uğrattı. Vatandaşlar ilk kez gördükleri balığı cep telefonu kamerasıyla fotoğrafladı.


"Köpek balığı zannettim"


Amatör balıkçı MahirGüler, sabah erken saatlerindeki geldiği Konyaaltı Sahili’nde oltasına ilk kez bir vantuz balığının yakalandığını bildirdi.


Kancasına ekmek bulunaoltasını denize attığını ve beklemeye başladığını anlatan Güler, “ Bir süre sonra olta sallanmaya başladı. Güçlükle yakalanan balığı kıyıya çıkardık. Yanımda başka kişilerdevardı ama bu yakalanan balığının türünü anlayamadık. Köpek balığı yavrusu zannettim. İnternetten araştırdım vantuz balığı olduğunu öğrendim” dedi.


"Çok şaşırdık"


Çevresine sorup araştırmalar yaptığında bu balığın oltayla yakalanmadığını öğrendiğini ifade eden Mahir Güler, “ Antalya’da ilgili kurumlara başvurdum. Öldüğü için bir işlem yapılamadı. Hatay, Muğla ve Bodrum’da yakalanmış. Görenlerde çok şaşırdı, fotoğraflarını çekti. Keşke ölmeseydi. Çöpe atmayacağım gidip gömeceğim” diye konuştu.


"Oltaya takılmıyor"


Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü yetkilileri, vantuz balığının genelde büyük balıkların üzerine yada teknelere yapışarak hayatlarını sürdürdüğünü, Akdeniz’de görülebildiğini amaoltaya nadir takıldıklarını bildirdi.


Yetkililer zararsız bir balık olan vantuzun etinin ise genelde yenmediğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:01
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